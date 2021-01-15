Сергей Викулин, директор модного дома Raschini: «Если брать мой сектор, а он в большей степени связан с международными командировками в Гонконг, во Францию, в Италию, они сократились на 100%. Предположим, тебе нужно выбрать, например, верхнюю одежду, создать дизайн, закупить. Как это можно делать виртуально? Лекала оценить можно, только увидев, как они сидят на конкретном человеке. Материал нужно пощупать обязательно, понюхать, в глаза продавцу посмотреть. Командировки, конечно, это ключевой фактор коммуникации, даже с точки зрения отстаивания своих интересов. Визуальный контакт, личный контакт, конечно, гораздо более эффективен, потому что когда человек сидит в своем кабинете, он более защищен, то есть тяжелее позицию продавливать».

Сергей Ромашкин, директор турфирмы «Дельфин»: «В нашей компании деловые поездки сократились на 70% – 80%. Часть сотрудников реализовала переговорный процесс через онлайн-сервисы, часть сотрудников не хотела ехать, опасаясь заражения, и мы не настаивали, чтобы они ехали. В нашем бизнесе, в туризме, считается, что личные встречи очень важны. Но я все-таки думаю, что, наверное, это была дань традиции или переоценка значимости личных встреч. Я думаю, что в даже благополучные годы вернемся на уровень 40% – 50% от былых времен».

Владимир Попов, президент группы компаний Favorit Motors: «Наш трафик деловых поездок упал минимум в четыре раза. У нас 13 марок. Каждая марка — это либо континент, либо страна производства, куда традиционно производители приглашали нас на презентацию новых моделей и подведения итогов как международные дилерские конференции. Сейчас есть масса рестрикций, связанных с невыполнением нашего производственного заказа. Какая ситуация была раньше: например, на месте попытаться разобрать с производителем, а почему так. Можно сидеть дома, обложиться самой современной техникой, довести ТВ-сигналы и все остальное до совершенства и говорить, что у тебя есть прямое общение. Но можно ли, имея технологии Skype или Zoom, отказаться от похода в баню, посмотреть дома на парную? Можно. Насколько это эффективно и приятно — это второй вопрос. Наверное, не очень».