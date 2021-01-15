В Казани из-за снегопадов объявили план «Буран»

Комиссия Казани по чрезвычайным ситуациям с сегодняшнего дня объявила оперативный план «Буран». Это связано с обильными снегопадами, передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в снегоуборочных работах на улицах города будут задействованы 800 единиц спецтехники. Дорожные службы круглосуточно работают в усиленном режиме.

По данным синоптиков, сегодня вечером и завтра в течения дня в Татарстане и в Казани ухудшится погода. В частности, прогнозируют сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 м, сильный ветер порывами 15-17 м/с, а на дорогах ожидаются снежные заносы.

Напомним, что за минувшие сутки в Казани выпала половина месячной нормы осадков.

"Ъ-Казань"