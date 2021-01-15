В Казани менее чем за сутки выпала половина месячной нормы осадков

На территории Казани за минувшие сутки выпала половина месячной нормы осадков. Всего с начала сезона в городе выпал 41 мм осадков, что составляет 124% от нормы. Об этом говорится в сообщении мэрии.

В ночь на 15 января в уборке снега задействовали всю спецтехнику. Это свыше 500 единиц. «Для сравнения – если днем работали 330 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих, то ночью – более 500 единиц техники. Это чрезвычайная ситуация, поэтому мы предприняли все меры», – отметил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прогнозируют сильный снегопад и метель.

"Ъ-Казань"