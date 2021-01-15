«Средняя стоимость нового предложения вырастет»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменится объем экспозиции сегмента рынка.

К выводу на премиальный рынок жилой недвижимости Москвы готовится 16 новых проектов. Девелоперы их еще не анонсировали, но, по данным брокеров компании Savills, подготовка активно ведется.

В количественном выражении объем экспозиции сегмента может увеличится на 3,5 тыс. лотов, общей площадью около 400 тыс. кв. м — это на 20% больше объема текущего предложения от застройщиков, а по совокупной площади — почти в три раза больше площади элитных новостроек, вышедших в минувшем году. Прогнозируется, что средняя стоимость нового предложения при этом вырастет на 31%.

Сейчас в реализации заявлено почти 3 тыс. элитных квартир и апартаментов. Ключевыми районами по старту новых элитных проектов станут Хамовники, Пресненский, Дорогомилово и Якиманка — на них будет приходиться около 80% всех новых лотов.

Такой существенный прирост предложения поможет избежать дефицита в указанных локациях: застройщики следуют за спросом, считают брокеры. С выводом нового предложения доля квартир с отделкой на первичном рынке элитной недвижимости составит 86%, что на 33% больше, чем годом ранее.

Средняя площадь лота при этом уменьшится на 23 кв. м — до 111 кв. м. По мнению экспертов, такой прагматизм в части планировочных решений оправдан. По итогам 2020 года на первичном рынке премиальной жилой недвижимости Москвы средняя площадь реализованного лота составила около 115 кв. м, в 2019 — 113 кв. м.