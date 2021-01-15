«Кризис практически никак не сказался на рынке дорогих машин Дмитрий Гронский — об итогах авторынка за 2020 год

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как изменился объем продаж и какие машины вошли в пятерку самых продаваемых в России.

Российский автобизнес подвел итоги прошедшего 2020 года, и, надо сказать, все оказалось не так плохо, как можно было бы предположить. Количество проданных в Российской Федерации новых машин снизилось на 7,7%, хотя, казалось бы, и пандемия, и рост курса зарубежных валют могли бы сказаться на рынке более драматично.

Как отметили аналитики компании «Яндекс.Вериткали», в марте продажи новых автомобилей резко выросли на фоне дешевеющей нефти: россияне боялись, что рубль обесценится, поэтому начали тратить накопления и брать кредиты, чтобы совершить крупные покупки, в том числе приобрести автомобиль. Потом продажи практически прекратились из-за введенных в стране ограничений, но с июня снова пошел рост.

Пятерка самых продаваемых в России новых автомобилей выглядит так. На первом и втором месте — Lada Granta и Lada Vesta. Третье и четвертое место занимают Hyundai Creta и Hyundai Solaris, а замыкает пятерку Volkswagen Polo.

Характерно, что кризис практически никак не сказался на рынке дорогих машин. Скажем, внедорожников Lexus GX в России было продано на четверть больше, чем в 2019 году. Или, например, Porsche Cayenne — 3756 реализованных автомобилей установили абсолютный рекорд продаж за всю историю модели на российском рынке. И раз речь зашла о Porsche, икона бренда — модель 911 — в свою очередь стала самым продаваемым спорткаром в России, увеличив продажи на 12% и достигнув отметки 229 проданных единиц.

Об успехе отчиталась и компания Rolls-Royce. Установлен абсолютный рекорд продаж в России с момента поставки первого автомобиля в Санкт-Петербург в 1910 году. Относительно 2019 года прирост составил 4%. Точное количество в штуках в пресс-релизе не указывается. Написано просто: «Более 200». Впрочем, для марки это традиция. В свое время в технических характеристиках Rolls-Royce мощность писалась не цифрами, а словом «достаточная».