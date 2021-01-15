Курские власти запросили поставку в регион вакцины «ЭпивакКорона»

Власти Курской области подали заявку на поставку в регион вакцины «ЭпивакКорона». Об этом сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Олег Климушин. По его словам, этой вакциной будут прививать «людей из отдаленных территорий, где существуют сложности с доставкой», так как она «менее зависима от температурного режима».

Напомним, в Курской области вакцинация «Спутником V» началась в ноябре 2020 года, а сейчас система здравоохранения «готова к массовой вакцинации», отмечают в администрации региона. В прошлом году в область поступило около 2 тыс. доз вакцины, первый компонент получили 1,9 тыс. человек, второй — более 1 тыс. Среди привитых 40% составляют медработники, 35% — учителя, 25% — соцработники и спортсмены.

О планах на вакцинацию жителей Курской области и соседних регионов читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин