Новым вице-губернатором Ленобласти назначена Анна Данилюк

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении вице-губернатором по внутренней политике Анны Данилюк. Она начнет исполнять свои обязанности с 18 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До нового назначения госпожа Данилюк в администрации Ленобласти руководила комитетом по молодежной политике, затем комитетом информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора.

Еще одним распоряжением губернатора региона исполняющим обязанности главы администрации Ломоносовского района Ленобласти назначен Алексей Кондрашов.

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