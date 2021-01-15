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Новым вице-губернатором Ленобласти назначена Анна Данилюк

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении вице-губернатором по внутренней политике Анны Данилюк. Она начнет исполнять свои обязанности с 18 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

До нового назначения госпожа Данилюк в администрации Ленобласти руководила комитетом по молодежной политике, затем комитетом информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора.

Еще одним распоряжением губернатора региона исполняющим обязанности главы администрации Ломоносовского района Ленобласти назначен Алексей Кондрашов.

Ранее “Ъ-СПб” также писал об очередных кадровых перестановках в правительстве Санкт-Петербурга.

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