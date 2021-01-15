«Интер» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч Серии A 17 января

17 января «Интер» на своем поле примет «Ювентус» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Эксперты Фонбет рассказали о ставках на данный матч.

В какой форме «Интер»

«Интер» с 37 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Серии A. Отставание от лидирующего «Милана» – 3 балла. В 17 турах текущего сезона на счету команды Антонио Конте 11 побед, 4 ничьи и 2 поражения. «Интер» не смог победить в чемпионате в двух последних матчах: уступил «Сампдории» (1:2) и поделил очки с «Ромой» (2:2).

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. В 16 матчах туринцы набрали 33 очка, у команды Андреа Пирло остается игра в запасе. После первого поражения в чемпионате от «Фиорентины» (0:3) «Ювентус» выдал серию из трех побед: над «Удинезе» (4:1), «Миланом» (3:1) и «Сассуоло» (3:1).

Статистика очных встреч «Интера» и «Ювентуса»

В чемпионате Италии «Ювентус» не проигрывал «Интеру» в семи последних встречах: пять побед и две ничьи. На выезде беспроигрышная серия туринцев в матчах с «Интером» насчитывает три игры: две победы и одна ничья.

В очных встречах «Интера» и «Ювентуса» в Милане редко забивает только одна команда. Ставка на «Обе забьют» прошла в четырех последних матчах команд в Серии A на поле «Интера».

Прогноз на матч

Обе забьют за 1.55

Противостояние «Интера» и «Ювентуса» должно получиться упорным. Обеим командам важно закрепиться в лигочемпионской зоне. Дома «Интер» особенно неуступчив: всего одно поражение в этом сезоне чемпионата при шести победах и одной ничьей. Лучше на своем поле выступает только «Рома».

Принципиальный характер матча приведет к голам с обеих сторон. «Интер» на домашнем стадионе – самая результативная команда в Серии A. В 8 встречах на своем поле «нерадзурри» забили 23 гола. У «Ювентуса» есть Криштиану Роналду – лучший бомбардир чемпионата с 15 голами. Туринцы в ударе: в 3 последних турах они забили 10 голов. К тому же обеим командам редко удается сохранить ворота в неприкосновенности. «Интер» не пропускал всего в 3 из 17 матчей Серии A, «Ювентус» – в 3 из 16.

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