Прокуратура требует ликвидировать «Всетатарский общественный центр»

Прокуратура Татарстана направила иск о ликвидации регионального общественного объединения «Всетатарский общественный центр» (ВТОЦ) в Верховный суд республики. Об этом “Ъ-Казань” сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре посчитали, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан». По данным ведомства, в течение последних лет в работе центра фиксировались факты экстремистской деятельности.

Отмечается, что в 2019 году в Казани ВТОЦ провел публичное мероприятие, на котором «выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку,— русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию».

В итоге четырех участников мероприятия привлекли к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

В пресс-службе Верховного суда “Ъ-Казань” подтвердили факт подачи искового заявления в адрес ВТОЦ, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Подробнее о митинге ВТОЦ — в публикации “Ъ-Казань” «Конституция стала декорацией».

Дмитрий Ларин, Казань