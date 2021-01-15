Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему ученые не могут определить родину фрукта, в чем его главная загадка и как выбрать самый вкусный.

Сегодня вместе с английскими моряками проплываем вдоль берегов острова Барбадос и удивляемся необычному растению — на нем вроде бы гроздья винограда, только вот каждая виноградина больше обычной в десятки раз. Именно так растет грейпфрут, за что и получил свое название — виноградный фрукт.

А вот Барбадос это был или другой остров Карибского бассейна, или вообще Карибы здесь ни при чем — неважно. В любом случае ученые не могут уверенно назвать настоящую родину грейпфрута. Одни указывают на Индию, другие — на Центральную Америку. Хотя распространен этот фрукт и на территории Японии, и в Китае, и на Кавказе, и в средиземноморских странах.

Но главная загадка грейпфрута не в этом. Есть теория, что он получился спонтанно из-за скрещивания помело и апельсина. Однако никому до сих пор не удалось воспроизвести этот процесс в искусственных условиях. И вообще во многих случаях, грейпфрут удобнее презентовать со словом «говорят».

Говорят, ботаник Хьюджес называл грейпфрут запретным плодом и утверждал, что именно он виновен в страданиях первых людей. Дескать, Адам и Ева польстились именно на грейпфрут, за что и были изгнаны из рая. Говорят, что Софи Лорен сохранила свою потрясающую фигуру во многом благодаря соку грейпфрута, якобы пьет она его три раза в сутки. И еще говорят, что самый вкусный фрукт с приставкой грейп выбрать легко — брать нужно самый яркий, тяжелый и ароматный. Не ошибетесь.

Этот слон среди цитрусовых способен снижать даже активность канцерогенов в табачном дыму. Снижает уровень холестерина, повышает эластичность сосудов, укрепляет иммунитет и нервную систему. Но не рекомендуется людям с повышенной кислотностью, а это, как правило, народ чувствительный и эмоциональный. Вот так всегда, нет в мире совершенства.