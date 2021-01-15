Экс-глава Россотрудничества Митрофанова стала послом России в Болгарии

Как и предсказывал “Ъ”, президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову чрезвычайным и полномочным послом страны в Болгарии. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вторым указом президент освободил от обязанностей посла России в Болгарии Анатолия Макарова.

Элеонора Митрофанова в 1975 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО, защитила докторскую диссертацию. Работала во «Внешторге», «Союзплодоимпорте», Институте морского флота, была депутатом Госдумы первого созыва и аудитором Счетной палаты, заместителем генерального директора ЮНЕСКО, первым заместителем главы МИД РФ и на ряде других должностей. Россотрудничество госпожа Митрофанова возглавила в декабре 2017 года и занимала эту должность до июня 2020 года.