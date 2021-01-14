Элеонора Митрофанова станет послом РФ в Болгарии

Как стало известно “Ъ”, в ближайшие дни будет официально объявлено о назначении Элеоноры Митрофановой послом РФ в Болгарии. По словам источников “Ъ” в госструктурах России, соответствующий указ президента уже подготовлен.

Хотя Элеонора Митрофанова и не является карьерным дипломатом, по профессии она экономист-международник. В 1975 году окончила факультет международных экономических отношений МГИМО, защитила докторскую диссертацию. Ее трудовой стаж включает работу во «Внешторге», «Союзплодоимпорте», Институте морского флота, где она заведовала отделением международного морского пароходства. Кроме того, Элеонора Митрофанова успела поработать директором созданной ею аудиторской фирмы, была депутатом Госдумы первого созыва и аудитором Счетной палаты (на эту должность ее избрали в 1995 году). В 2001–2003 годах она была заместителем генерального директора ЮНЕСКО. В 2003–2004 годах — первым заместителем главы МИД РФ. В 2004–2009 годах руководила Российским центром международного и культурного сотрудничества при МИД России (Росзарубежцентр). В 2009–2016 годах была постпредом РФ при ЮНЕСКО. В 2016–2017 годах — послом по особым поручениям МИД России. В декабре 2017 года была назначена главой Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Покинула этот пост в июне 2020 года.

О том, что Элеонора Митрофанова может возглавить дипмиссию РФ в Болгарии, в июне первым сообщило со ссылкой на источники издание Daily Storm.

Госпожа Митрофанова не стала комментировать “Ъ” информацию о своем возможном назначении.

Елена Черненко