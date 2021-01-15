«Музейный карантин» близится к концу

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие экспозиции стоит посетить после открытия галерей.

Продолжим разговор о том, что стоит немедленно увидеть в открывающихся музеях. ГМИИ им. Пушкина в период вынужденной закрытости для посетителей, в отличие от коллег из Третьяковки, новых проектов не открывал. И музейщиков можно понять: у них сорвались грандиозные проекты. Работы из собрания Неаполитанского музея Каподимонте должны были соседствовать в залах главного корпуса с видеоартом Билла Виолы. Последнюю выставку я ждал с большим нетерпением, в Москве такого не было.

Да и «Тату», которая затевалась совместно с парижским Музеем на набережной Бранли, оказалась скомканной, то открывалась, то закрывалась летом, потом опять. Так что сейчас здесь ждем повторного открытия двух внутренних проектов из собственного собрания ГМИИ: «Реклама как искусство» — это британский постер и «Братство ключа» — это про отдел нумизматики. Очень жду обещанную экспозицию моего любимого художника Джузеппе Арчимбольдо, поп-артиста 16 столетия, который составлял портреты из фруктов и овощей.

Московский музей современного искусства откроет на Гоголевском выставку, которую необходимо увидеть, «Обратный отсчет» — ретроспектива творчества самой, пожалуй, известной пары московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Они начали работать вместе с 1990-го, так что здесь будут показаны и работы последних 30 лет, и более ранние, раздельные. Выставка открылась буквально за несколько дней до объявления «музейного карантина». Так что я ее даже не видел и не встречался с Леной и Игорем, хотя мы еще и соседи.

А в здании на Петровке MMoMA показывает еще две персональные экспозиции: «Вещность» Андрея Гросицкого и «Зазеркалье» Павла Леонова. Совершенно разные художники — брутальность нон-конформиста Гросицкого и наив самоучки Леонова — тем интереснее.

Частные галереи и музеи работу в основном продолжали. Хотя некоторые, например, Центр имени братьев Люмьер, открываются 16 января. Здесь начнут работу две фотовыставки: архитектурные снимки Наума Грановского и сюрреалистические композиции из человеческих тел Роба Вудкокса.