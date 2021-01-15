Аэропорт Краснодар возобновил работу в штатном режиме после снегопада

Международный аэропорт Краснодар возобновил работу в штатном режиме с 11:00. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В настоящее время задержаны три рейса: авиакомпании S7 до Новосибирска, а также два рейса авиакомпании «Азимут» – до Симферополя и Воронежа. Все остальные ранее задержанные рейсы постепенно выполняются, уточнили в пресс-службе аэропорта. Стабилизация расписания и вылет всех задержанных рейсов планируется до 16:00 мск текущего дня.

Всего 15 января в Краснодаре были задержаны 16 рейсов. Два из них - авиакомпаний «Победа» и S7 – были отправлены на запасные аэродромы в Сочи и Минеральные Воды. Рейс «Победы» в Екатеринбург был отменен.

Утром 15 января аэропорт Краснодар приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сильного снегопада. По данным администрации города с ночи 15 января в краевом центре выпало 16 см снега.

Алексей Белянин