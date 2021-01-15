Массовую вакцинацию от коронавируса в Удмуртии планируют завершить до мая

До мая 2021 года в Удмуртии планируют провести активную фазу вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Ситуация (по ковиду,— “Ъ”) не только стабилизировалась, но и начинает потихоньку снижаться. Ко 2 февраля почти 70 тыс. вакцин будет, и если мы активную фазу вакцинации до мая проведем, то можно будет с уверенностью сказать, что практически в обычный режим войдем»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что в конце января-начале февраля 2021 года в Удмуртии начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. По последним данным, прививку в регионе поставили 910 человек, из них 76 получили второй компонент.