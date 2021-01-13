Массовая вакцинация от коронавируса в Удмуртии начнется в конце января

В конце января-начале февраля 2021 года в Удмуртии начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Ожидается поступление 25 тыс. доз вакцины, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В настоящее время в регион поступило 5,44 тыс. доз вакцины от COVID-19. Прививку поставили 910 человек, из них 76 получили второй компонент. В числе вакцинированных 12 граждан старше 60 лет.

Отметим, что Минздрав РФ определил приоритетные группы, подлежащие вакцинации. К первому уровню относятся работники медицинских, образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, а также граждане с хроническими заболеваниями и люди, проживающие в организациях соцобслуживания. Ко второму уровню относятся сотрудники организаций транспорта, энергетики и сферы услуг, волонтеры и вахтовики. К третьему уровню относятся студенты старше 18 лет и призывники.