В новогодние праздники в Москве оштрафовано более 3 тысяч пассажиров

За нарушение масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы оштрафованы 3,1 тыс. человек, сообщил ТАСС руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, чаще всего пассажиры получали штрафы за отсутствие перчаток.

«Использование масок и перчаток в городском транспорте по-прежнему обязательно, и новогодние праздники не стали исключением. 99% пассажиров московского метро носили маски в новогодние праздники… Тем не менее были выявлены нарушения»,— сказал господин Султанов.

По его словам, всего было оштрафовано 2709 пассажиров метро и 368 пассажиров на линиях наземного транспорта города. У большинства из них не было перчаток: их не носило около 19% пассажиров. Размер штрафа составляет 5 тыс. руб.

Масочно-перчаточный режим был введен в Москве в мае 2020 года. Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 ношение масок и перчаток стало обязательным во всех общественных местах города. По подсчетам московских властей, ежедневно за нарушение режима штрафуют более 3 тыс. человек.

О штрафах и попытках горожан их обжаловать — в материале “Ъ” «Нарушители масочного режима ушли под землю».