Глава Удмуртии встретился с руководителями оборонных предприятий региона

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал темпы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона недостаточными, согласившись с президентом России Владимиром Путиным, встреча с которым прошла 14 января в режиме-онлайн. Об этом он заявил на встрече с руководителями указанных организаций.

«Темпы в целом недостаточны по диверсификации предприятий ОПК. Если у "Аксиона" 35-40% в этом году составит объем гражданской продукции, то "Воткинскому заводу" сложнее найти площади»,— отметил господин Бречалов.

По его словам, главной задачей стоит наращивание объемов производства гражданской продукции и «завоевывание» зарубежных рынков. Вторая задача — смотреть на запросы страны, импортозамещение. Глава Удмуртии добавил, что 12 предприятий ОПК республики могут закрывать любые потребности в производстве. Комплексное предложение по этим организациям покажут представителям Минобороны России, с которыми Александр Бречалов встретится на следующей неделе.

Отметим, что в 2020 году предприятия ОПК Удмуртии выпустили продукцию на 144-148 млрд руб. Из них порядка 40 млрд руб. — гражданской. Глава республики подчеркнул, сославшись на гендиректора «Аксион-холдинг» Геннадия Кудрявцева, что ее производство для предприятий ассоциации «Развитие» нужно увеличить на 15-20 млрд руб. для достижения 50% от общего объема выпуска.