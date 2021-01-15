Шесть купелей оборудуют на Крещение в Нижнем Новгороде

Купели для крещенских купаний к 19 января оборудуют на водоемах в шести районах Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии.

В Автозаводском районе площадку оборудуют на парковом озере на улице Смирнова, в Нижегородском районе — на набережной Гребного канала, в Советском районе — на втором озере Щелоковского хутора, в Сормовском районе — на парковом озере на Юбилейном бульваре, в Ленинском районе — на Силикатном озере, в Приокском районе — на территории музея «Березополье» в Сартакове. Сотрудники Роспотребнадзора уже отобрали пробы воды на каждом водоеме.

Площадки предварительно очистят от снега, акватории проверят водолазы. У каждой проруби установят деревянные настилы и лестницы с перилами. Рядом оборудуют пункты обогрева и крытые раздевалки. У воды будут дежурить спасатели, врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее сообщалось, в Нижегородской области не стали отменять крещенские купания из-за коронавируса, но ввели дополнительные ограничения. В частности, окунаться в прорубь можно будет только по одному. Исключение — дети с родителями.

Анастасия Еремина