14 января, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Екатерина Тарасова / Коммерсантъ

В Нижегородской области не стали отменять крещенские купания из-за COVID-19

Координационный штаб по борьбе с новым коронавирусом в Нижегородской области принял решение об организации крещенский купаний в регионе 19 января. Обряды должны проводиться с соблюдением правил по профилактике COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Желающим окунуться в прорубь на Крещение необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м и носить маски в помещениях. Организаторам купаний предстоит оборудовать по две раздевалки на одну прорубь. В каждой раздевалке могут находиться не более 1 нижегородца на 4 кв. м площади. В иордань можно будет окунаться только по одному. Исключение – дети с родителями. Продавать еду поблизости можно будет только в упаковке. За выполнением этих требований должны следить волонтеры или контролирующие органы.

«Мы понимаем, что для кого-то крещенское купание является важной традицией. Поэтому вместе с Роспотребнадзором было принято решение об организации мест купания с учетом всех необходимых требований безопасности. Их соблюдение позволит полностью избежать риска заражения»,— рассказал губернатор Глеб Никитин. Он также призвал нижегородцев отказаться от участия в массовых купаниях в этом году и остаться дома.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Самое читаемое

Интервью

Приложение

Профиль пользователя