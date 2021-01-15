ХК «Ижсталь» уступил тюменскому «Рубину» со счетом 3:4

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в домашнем матче тюменскому «Рубину» со счетом 3:4. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра со стороны обеих команд. Ребята сегодня молодцы сыграли очень здорово. Настрой был хороший. Но опять неоправданные удаления на ровном месте сказались на результате. Говорил ребятам, что нельзя удаляться с этой командой, она хорошо реализует большинство. Остались втроем в начале игры и получили совершенно ненужный гол. Все-таки в концовке добавили. Было желание вытащить игру, но немного не получилось. Опять сказались детские ошибки из молодежного хоккея. Пока у нас есть определенные проблемы. Но едем в Альметьевск и будем дальше сражаться»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Напомним, что в предыдущей игре «сталевары» проиграли на выезде «Торосу» из Нефтекамска со счетом 0:6. Команда находится на последнем 26 месте таблицы чемпионата ВХЛ, набрав 20 очков с начала сезона.