ХК «Ижсталь» проиграл нефтекамскому «Торосу» со счетом 0:6

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл на выезде «Торосу» из Нефтекамска со счетом 0:6. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Бестолковая игра со стороны нашей команды. Все что мы пытались донести до игроков на установке, развернулось в обратную строну. Не выполнили игровое задание, опять совершили детские ошибки, поэтому и такой результат. Откровенно слабо сыграли в большинстве, хотя разбирали меньшинство соперника. А соперник показал, как надо разыгрывать большинство: недолго думая, бросать по воротам, идти на "пятак", добивать. Все это принесло "Торосу" победу. Соперника — с победой. Готовимся к следующей игре»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Напомним, что в предыдущем матче «сталевары» обыграли дома пермский «Молот-Прикамье» со счетом 3:2. В настоящее время «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 20 очков с начала сезона.