В Татарстане прогнозируют сильный снег и метель

Синоптики Татарстана прогнозируют завтра в республике сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500-1000 м. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Кроме того, завтра ожидаются усиления юго-восточного ветра до 16 м/с, а на дорогах — снежные заносы. В связи с непогодой в Татарстане увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом ЛЭП, а также возникновения техногенных пожаров, отметили в МЧС. Кроме того, возможны возникновения происшествий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возникает вероятность схода снежных масс с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей.

"Ъ-Казань"