Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отствку правительство региона, сообщается на сайте правительства. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти, отмечается в сообщении.

«Указ об отставке правительства Республики Бурятия подписал глава РБ Алексей Цыденов. Планируются также структурные изменения исполнительных органов власти. О своем решении Алексей Цыденов объявил на совещании с членами правительства в пятницу, 15 января. Он поблагодарил всех за проделанную работу, отметив, что вместе прошли сложные времена»,— отмечается в материале.

Господин Цыденов пояснил, что перед республикой стоит много непростых задач, что требует структурных изменений. Среди таких задач он назвал создание условий для работы и жизни людей в Бурятии, вопросы экологической сферы (сохранение озера Байкал, обращение с отходами, ликвидация накопленного ущерба, ликвидация свалок), поддержка детей семей с детьми, поддержка ветеранов и пенсионеров, здравоохранение.

Алексей Цыденов попросил членов правительства продолжать работать до того, как будет утвержден новый состав. «Это будет сделано в ближайшее время. И я бы хотел, коллеги, с каждым из вас отдельно переговорить. Уже в новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше»,— добавил он.