Российские миротворцы в Карабахе привьются от коронавируса

В Нагорный Карабах доставили около 2 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Минобороны России. Прививку сделают российские миротворцы.

«Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе. Накануне в специальных термоконтейнерах около 2 тысяч доз вакцины "Спутник-V" доставили в медицинский отряд специального назначения (МОСН) для дальнейшего использования»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Вакцинация будет проходить в два этапа — с 14 по 31 января и с 1 по 21 февраля. Первыми вакцину получит командование и военнослужащие медицинских подразделений.

Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регион были отправлены российские миротворцы.

Amnesty International о ситуации в регионе — в материале “Ъ” «"Безжалостное и зачастую безрассудное применение боеприпасов"».