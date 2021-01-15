Politico: Сенат США может рассмотреть импичмент Трампа через час после инаугурации Байдена

Сенат США может начать рассматривать обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента через час после инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает газета Politico. Церемония вступления в должность состоится 20 января. По традиции она проходит в полдень.

По данным издания, сенаторы могут начать рассматривать обвинения 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск). Для этого необходимо будет согласие всех 100 членов Сената США. При это все сенаторы также должны будут дать свое согласие на то, чтобы параллельно рассмотреть кадровые назначения Джо Байдена и его законотворческие инициативы, и это может затруднить процесс.

На фоне штурма Капитолия президенту США Дональду Трампу был объявлен второй импичмент. Ему вменяется подстрекательство к восстанию, связанное с нападением сторонников президента на здание Конгресса США. В ходе голосования в Палате «за» проголосовали 232 человека, «против» — 197. Теперь проголосовать должен Сенат.

О втором импичменте президента США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».