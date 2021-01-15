Эмитенты пошли за низкими ставками

По итогам 2020 года российские эмитенты привлекли на внешнем долговом рынке $16,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Cbonds. Это на четверть выше показателя 2019 года, но на 20% ниже результата 2017 года. Активности эмитентов способствовали беспрецедентные масштабы финансовой помощи экономикам развитых стран со стороны регуляторов, в первую очередь ФРС и ЕЦБ. По данным Bank of America, в 2020 году объявленные программы денежно-кредитного стимулирования превысили $23 трлн. В дополнение к этому центробанки активно снижали ключевые ставки. «Пандемия вызвала у многих предприятий проблемы, которые необходимо было решать привлечением дополнительного финансирования и упорядочиванием структуры долга компаний»,— отмечает трейдер по облигациям «Фридом Финанс» Александр Жуляев. В текущем году увеличения объемов размещений на внешнем рынке эксперты не ждут. «Большинство компаний первого эшелона будут традиционно выходить на рынок по мере появления потребности в рефинансировании старых выпусков»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Виталий Гайдаев