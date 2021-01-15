Где проживают банкроты

Список регионов, лидирующих по количеству граждан-банкротов, остался в 2020 году тем же, некоторые лишь поменялись местами. Больше всего россиян обанкротилось в Москве (7461 человек) и Московской области (6653), а также в Краснодарском крае (5574), Санкт-Петербурге (5432), Самарской (5068) и Свердловской (5066) областях. В Башкортостане в 2020 году был зарегистрирован 4731 банкрот. В 2019 году первые два места делили также Москва и Московская область с 5089 и 4325 банкротами соответственно, Самарская область была на третьем месте — 3003 человека, за ней шла Свердловская (2881), затем Санкт-Петербург (2815), Башкортостан (2769) и Краснодарский край — 2745 человек.