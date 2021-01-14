США ввели санкции против чиновников и военных Китая из-за действий в Южно-Китайском море

США вводят визовые ограничения в отношении представителей госпредприятий, официальных лиц Коммунистической партии Китая и военных, ответственных за милитаризацию Южно-Китайского моря, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Под действие ограничений могут попасть и ближайшие члены семей чиновников и военных.

«Госдепартамент вводит визовые санкции в отношении граждан КНР, в том числе руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии, Народно-освободительной армии и ВМС, ответственных за строительство или милитаризацию спорных пунктов в Южно-Китайском море или за использование принуждения в отношении лиц в Юго-Восточной Азии, чтобы сдерживать их доступ к ресурсам»,— сказано в заявлении на сайте Госдепа.

Господин Помпео отметил, что США заинтересованы в сохранении «открытого и свободного» Южно-Китайского моря, а Китай продолжает направлять туда свои суда для промысла и разведки недр в сопровождении военных. Согласно заявлению, Минторг США внес китайскую нефтегазовую корпорацию CNOOC в черный список. По данным Госдепа, нефтегазовые ресурсы Южно-Китайского моря оцениваются в $2,5 трлн.

В августе 2020 года США ввели санкции против 24 китайских компаний, которые, по мнению американских властей, причастны к строительству искусственных островов в Южно-Китайском море.