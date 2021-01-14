Неизданные книги Толкина выйдут на русском языке

Книги английского писателя Джона Толкина, которые ранее не публиковались, впервые появятся в России в этом году. Первая из них — «Утраченный путь и другие истории» — выйдет в феврале, сообщила издательская группа «Эксмо-АСТ». Господин Толкин умер в 1973 году.

«Впервые на русском языке ранее не издававшиеся труды автора "Хоббита" и "Властелина колец": "Утраченный путь и другие истории" — февраль 2021 года, "Гибель Гондолина" — май 2021 года»,— сообщило издательство (цитата по ТАСС).

Джон Толкин написал «Гибель Гондолина» в 1917 году. В основе ее сюжета события за тысячи лет до начала трилогии «Властелин колец». «Утраченный путь и другие истории» — один из томов цикла «История Средиземья». Роман рассказывает о двух путешественниках во времени, пытающихся найти утраченный путь в древнюю эльфийскую землю Нуменор.