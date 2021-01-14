Воронежское КБХА обжалует в кассации отказ во взыскании 116 млн рублей с подрядчика

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в подконтрольное «Роскосмосу» АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко») подало кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение апелляции, подтвердившее отказ взыскания с московской строительной компании АО «Промэлектромонтаж-СТН» 116,4 млн руб. Это следует из документов суда. Жалоба пока не принята к производству.

Напомним, арбитражный суд Московской области встал на сторону ответчика в споре КБХА с «Промэлектромонтаж-СТН» о взыскании с последнего неустойки за работы по реконструкции помещений, выполненной несколько лет назад. Основанием решения стал пропуск срока исковой давности. При этом само помещение и оборудование, смонтированное строительной компанией, эксплуатируются КБХА уже около пяти лет, поясняли ранее в «Промэлектромонтаж-СТН». Однако заказчик не может ввести объекты в эксплуатацию и сдать работы Ростехнадзору. Получив решение суда о возмещении неустоек за несдачу объектов в пользу «Роскосмоса», КБХА попыталось «переложить возмещение убытков на генподрядчика», рассказывал ранее представитель ответчика.

По этой же причине КБХА подавал к «Промэлектромонтаж-СТН» еще два иска, на 51,5 и 209,93 млн руб. Пока суды по всем искам во всех инстанциях КБХА проигрывало.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Мария Старикова