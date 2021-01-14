СМИ: Нерадько покинет пост первого замминистра транспорта

Руководитель Росавиации Александр Нерадько покинет пост первого заместителя министра транспорта России, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». Его должность займет руководитель Росавтодора, замминистра транспорта Андрей Костюк.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» — летный директор Игорь Чалик назначен замминистра транспорта, сообщила пресс-служба Минтранса. «В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации»,— сообщил Минтранс.

Господин Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года, первым заместителем министра транспорта его назначили в марте 2020 года. Господин Костюк возглавляет Росавтодор с 2018 года, замминистра транспорта он стал с 2019 года.