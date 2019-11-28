Нерадько Александр Васильевич

Родился 4 апреля 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (1984). С 1985 года работал во Внуковском ПО гражданской авиации техником, инженером. С 1987 года — старший эксперт отдела расследования авиапроисшествий Госавианадзора СССР. В 1992–1993 годах возглавлял отдел Межгосударственного авиационного комитета. С 1993 года — начальник отдела организации расследования авиапроисшествий в Минтрансе. С 1996 года — замначальника Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов Федеральной авиационной службы. В 1997 году стал начальником управления госнадзора за безопасностью полетов Федеральной службы воздушного транспорта. С 2000 года — первый замминистра транспорта, руководитель Государственной службы гражданской авиации. С 2004 года возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, а с 2005 года — Федеральную аэронавигационную службу. 14 декабря 2009 года назначен руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.