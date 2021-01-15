Межпортфельная инвестиция

Экспобанк Игоря Кима выкупил у американского фонда Firebird 8,5% акций СДМ-банка, увеличив долю до 23%. Но дальше увеличивать пакет не планируется, это портфельная инвестиция. В условиях слабого интереса инвесторов к банковскому бизнесу участники рынка считают, что покупателя могла заинтересовать цена, которая вряд ли превысила 0,8–0,9 капитала.

Экспобанк увеличил долю в СДМ-банке до 23,57%, следует из раскрытия информации. Банк выкупил долю у американского фонда Firebird Avrora Fund, который через Leo Overseas Limited держал 8,5% акций. Сделка закрыта в начале 2021 года, ее стоимость стороны не раскрывают.

Для Экспобанка это портфельная инвестиция, пояснил “Ъ” его председатель правления Кирилл Нифонтов. Увеличение доли не предполагает никаких интеграций, пояснил топ-менеджер. В то же время там считают СДМ-банк «надежным, стабильным и прибыльным банком».

На конец третьего квартала 2020 года СДМ-банк находился на 77-м месте по размеру активов в рейтинге «Интерфакс» (73,8 млрд руб.) и на 81-м месте по размеру капитала (10,0 млрд руб.). Банк сосредоточен на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на инвестициях в ценные бумаги, писало агентство «Эксперт РА». Бенефициаром банка выступает Анатолий Ландсман (67%). С учетом последней покупки доля Экспобанка составляет 23,57%, доли остальных акционеров менее 5%. Экспобанк занимает 68-е место по размеру активов (99,3 млрд руб.) и 57-е место по капиталу (17,8 млрд руб.). Банк находится под контролем Игоря Кима (76,39%).

Причина выхода из СДМ-банка довольно простая, заявил “Ъ” портфельный управляющий Firebird Avrora Fund Стивен Горелик. Долю в СДМ-банке фонд купил еще в 2005 году, «с тех пор многое изменилось и в плане структуры и рынка Восточной Европы, и в плане того, во что мы предпочитаем инвестировать», говорит собеседник “Ъ”. Фонд в основном инвестировал в публичные бумаги как в России, так и в других странах Восточной Европы. «Мы видим, что возможности довольно серьезно выросли и улучшились в последнее время»,— отмечает он.

Поэтому фонд делает все меньше вложений в такие менее ликвидные бумаги, как акции СДМ-банка.

«Когда появилась возможность выйти из этой успешной и долгосрочной инвестиции и направить деньги в наиболее ликвидные активы, мы это и сделали»,— отметил господин Горелик.

Однако доходность инвестиций и цену реализации он не раскрыл.

В 2018 году Экспобанк также выкупил 15% акций СДМ-банка, принадлежавших Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Поэтому, по словам Стивена Горелика, «в какой-то момент стало ясно, что если мы захотим выйти из этого актива, то Экспобанку это тоже будет интересно».

Вместе с тем сейчас не самое лучшее для инвестиций в банковский сектор, указывают аналитики. «В целом энтузиазм иностранных инвесторов применительно к частным российским банкам на фоне тенденции к огосударствлению банковского сектора и череды кризисов за последние годы в значительной степени поубавился»,— говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

8,5% акций СДМ-банка приобрел Экспобанк Игоря Кима

Господин Тетерин добавляет, что дивидендные выплаты СДМ-банка не столь высоки — на протяжении 2017–2020 годов около ?100–130 млн руб. ежегодно. Как и в случае с покупкой доли ЕБРР, данная сделка для Экспобанка оказалась выгодной в первую очередь по ценовым условиям, полагает он. Топ-менеджер одного из крупнейших банков оценил СДМ-банк предельно в 0,8–0,9 капитала, то есть покупка 8,5% акций могла обойтись в 700 млн руб. Для сравнения: акции Сбербанка торгуются на бирже из расчета 1,2 капитала.

По оценке господина Тетерина, существенного влияния на капитал Экспобанка сделка не окажет по причине небольшого масштаба, адекватных капитальных показателей и прибыльности банка. Как отмечает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Антон Лопатин, «у Экспобанка нет контроля в СДМ-банке, и к какой-то значимой синергии эта сделка не приведет».

Ольга Шерункова