Смольный вернется к вопросу о снятии ограничений на следующей неделе

Власти Петербурга намерены вернуться к вопросу о снятии коронавирусных ограничений после 20 января. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Евгения Елина сообщает «Фонтанка.ру».

По словам представителя Смольного, отсутствие всплеска заболеваемости является следствием ограничений, действовавших во время новогодних каникул. «Но надо войти в рабочий режим и понять, разорвали цепочку [распространения инфекции] или нет», — заявил господин Елин, отметив, что контрольными точками будут 18 января (плюс 10 дней от Рождества) и 22 января (10-12 дней от начала рабочей недели). «Если плато продержится, будем поднимать вопрос о снятии ограничений перед медиками»,— подчеркнул вице-губернатор.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 16 января в Петербурге смягчается ограничение на работу городских театров — с этого дня возможность заполняемости зрительных залов в них увеличивается с 25% до 50%.