Белоруссия планирует заключить контракт с Россией на поставку С-400

Минобороны Белоруссии готовит контракт на поставку из России систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» и комплексов ПВО ближнего действия «Панцирь-С», сообщил командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С"»,— сказал господин Голуб журналистам (цитата по БелТА).

По его словам, в этом году на вооружение планируется получить радиолокационные станции «Противник-Г» и «Восток». Он также напомнил, что контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ уже заключены.

В августе 2020 года Минобороны Белоруссии подписало контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А и четырех вертолетов Ми-35М. С концерном «Алмаз-Антей» был подписан план по поставкам современных образцов систем ПВО до 2025 года. Сумма контрактов не называлась.