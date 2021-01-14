В США резко выросло число безработных

По данным Министерства труда США, количество первичных заявок на получение пособия по безработице в стране за последнюю отчетную неделю (3?9 января) выросло на 181 тыс., до 965 тыс. Это наивысший показатель с середины августа прошлого года. При этом экономисты ожидали, что заявок будет чуть больше по сравнению с предыдущей неделей — с 784 тыс. до 795–800 тыс.

Рост безработицы в США связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране и ужесточением карантинных мер, принимаемых властями штатов и отдельных городов. В декабре в США фиксировалось в среднем около 200 тыс. случаев заболевания COVID-19 ежедневно. Новые ограничения из-за пандемии привели к первому с апреля 2020 года сокращению числа новых рабочих мест — в декабре этот показатель снизился на 140 тыс. (аналитики прогнозировали рост на 70 тыс.). В ноябре прирост числа новых рабочих мест замедлился до 336 тыс. против 638 тыс. в октябре. От ограничительных мер страдают прежде всего организации, работающие в сферах общепита, развлечений и гостиничного бизнеса.

Подробнее о ситуации на рынке труда в США — в материале “Ъ”.

Кирилл Сарханянц