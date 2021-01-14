Роберт Левандовский напоролся на Киль

Заключительный матч 1/16 финала Кубка Германии, в котором «Хольштайн» из Киля принимал мюнхенскую «Баварию», завершился одной из самых громких сенсаций нынешнего европейского футбольного сезона. Действующий победитель Лиги чемпионов по пенальти уступил сопернику, занимающему третье место в турнирной таблице второй бундеслиги. Так рано из Кубка Германии «Бавария», его прошлогодний обладатель, не вылетала ровно 20 лет.

Кубок Германии

Перед началом этого матча казалось, что его в принципе можно было бы и не проводить. Победоносная в прошлом сезоне «Бавария», которая пусть и не с большим отрывом, но все-таки лидирует после 15 туров чемпионата Германии и без проблем преодолела групповой этап Лиги чемпионов, встречалась с «Хольштайном» — очень скромным клубом из портового города Киль.

В истории этой команды, конечно, тоже были свои славные страницы, однако датируются они первой половиной прошлого века, когда в 1912 году она стала чемпионом Германии, а в 1910-м и 1930-м — вице-чемпионом.

В последние же десятилетия о «Хольштайне» в футбольном мире практически не вспоминали.

Во всяком случае, в бундеслиге за всю ее 57-летнюю историю он еще ни разу не выступал, да и на уровень второго немецкого дивизиона после долгого перерыва вернулся лишь четыре года назад. Правда, сейчас «Хольштайн» идет там на третьем месте. Но этого аргумента, конечно, было недостаточно для того, чтобы считать существенными его шансы в противоборстве с самой «Баварией», не проигрывавшей во втором круге Кубка Германии ровно 20 лет. Ведь общая трансферная стоимость состава «Хольштайна» — €17 млн — в 52 раза уступала аналогичному показателю его соперника.

Однако сенсация все-таки состоялась. Хотя главный бомбардир «Баварии», лучший футболист мира Роберт Левандовский, вышел на замену лишь во втором тайме, 20-кратный обладатель трофея выставил на игру практически основной состав. Тем не менее игра давалась ему тяжело. По ходу дела «Баварии» дважды не удалось удержать преимущество в один мяч, причем второй гол она пропустила уже перед самым финальным свистком — на пятой минуте компенсированного времени, когда повалил сильный снег, а Хауке Валь, оказавшийся абсолютно без присмотра в штрафной площади «Баварии», после навеса с левого фланга удачно подставил голову. А затем была серия пенальти, в которой десять одиннадцатиметровых подряд безошибочно исполняли и те и другие. Лишь при счете 5:5 греческий голкипер «Хольштайна» Яннис Гелиос отразил удар Марка Роки, после чего Фин Бартельс тихонечко катнул мяч в правый от себя угол, а знаменитый вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прыгнул в левый.

«Это то, что будут помнить многие годы»,— сказал после окончания игры совсем молодой главный тренер «Хольштайна» 32-летний Оле Вернер.





«Это шок. Мы чрезвычайно разочарованы»,— заявил, в свою очередь, его коллега Ханс-Дитер Флик, под руководством которого «Бавария» за 26 месяцев впервые проиграла кубковый матч. Более того, с учетом поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» в 15-м туре чемпионата страны, которое мюнхенцы потерпели ровно неделю назад, это уже вторая подряд их неудача. Впрочем, говорить о полноценном кризисе в игре «Баварии» можно будет только в том случае, если она в воскресенье не сможет дома обыграть «Фрайбург». Пока же сильнейший клуб Европы опережает на два очка «Лейпциг» и в борьбе за золото по-прежнему выглядит явным фаворитом.

Суперкубок Франции

Тем временем в Лансе свой первый французский трофей выиграл Маурисио Почеттино — новый главный тренер ПСЖ, который сменил на этом посту Томаса Тухеля. Известный по своей работе с лондонским «Тоттенхемом» аргентинец 2 января подписал контракт на полтора года, а уже через 11 дней его новая команда в споре за Суперкубок (во Франции он называется «Трофей чемпионов») обыграла своего извечного соперника «Марсель».

Матч завершился со счетом 2:1, а победный для ПСЖ гол с пенальти забил Неймар.

После этого один мяч, отыгранный в самом конце марсельцами после удара Димитри Пайета, принципиального значения уже не имел. Являясь бессменным обладателем Суперкубка вот уже восемь лет, ПСЖ завоевал его в десятый раз, что является рекордом.

Суперкубок Испании

В Испании же состоялся первый полуфинал Суперкубка, который там разыгрывают четыре клуба — по два лучших в чемпионате и кубке страны. И в первом матче один из фаворитов турнира «Барселона» лишь в серии пенальти одолела «Реал Сосьедад» 1:1 (3:2).

В значительной степени проблемы «Барселоны» были связаны с отсутствием на поле Лионеля Месси.

В последнем матче чемпионата против «Гранады» он получил травму ноги и до сих пор испытывает определенный дискомфорт. Под вопросом и участие Месси в финале.

Евгений Федяков