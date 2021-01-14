«Бруклин Нетс» добавил веса Джеймс Харден из «Хьюстона» стал героем одной из самых крупных сделок в истории НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся крупнейший в ее истории обмен. Один из самых высокооплачиваемых игроков лиги, защитник Джеймс Харден покинул «Хьюстон Рокетс» и присоединился к «Бруклин Нетс». Теперь в составе последнего оказались одновременно три баскетбольных суперзвезды — Джеймс Харден, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

В НБА состоялся обмен, который американские источники называют одним из самых громких и, возможно, самым масштабным в истории лиги. В центре сделки оказался Джеймс Харден, который на протяжении последних восьми лет выступал за «Хьюстон». В составе этой команды он получил два года назад главный индивидуальный приз — лучшему игроку сезона. Теперь Харден присоединится к «Бруклину», за который играют две другие суперзвезды лиги — Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг.

Сделка предполагала многоступенчатый обмен активами (игроками и возможностями выбора на драфте) между четырьмя клубами. В нее кроме «Хьюстона» и «Бруклина» были вовлечены «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэсерс».

Уход Джеймса Хардена из «Хьюстона» был событием по большому счету ожидаемым.

За восемь лет у клуба и игрока накопилось немало взаимных претензий.

Еще в ноябре прошлого года Харден отказался, несмотря на суперэксклюзивные условия, по которым он мог гарантированно получать $50 млн за сезон (больше, чем кто-либо в истории НБА), от продления контракта с «Рокетс». Тогда же он потребовал от «Хьюстона» обмена, заявив, что рассматривает только один вариант перехода — в «Бруклин», за который играет его бывший партнер по «Оклахома-Сити Тандер» Кевин Дюрант.

Руководство клуба со сделкой тянуло, и Харден решил ускорить свой переход. В среду на пресс-конференции после поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» защитник обвинил в плохой игре своих одноклубников. И добавил, что ситуация в клубе, похоже, совсем безнадежна.

Менее чем через 24 часа после демарша Джеймса Хардена «Рокетс» объявил о благополучном завершении переговоров.

Теперь в распоряжении «Бруклина» оказалось сразу три элитных игрока. Формально клуб, имеющий в своем составе Дюранта, Ирвинга и Хардена, должен считаться безусловным претендентом на победу в чемпионате. Однако все не столь очевидно. Кайри Ирвинг в последнее время пропускает матчи, ссылаясь на личные причины. Джеймса Хардена нередко критикуют за лишний вес и утрату эффективности. Для Кевина Дюранта этот сезон является первым после продолжительного перерыва, который он вынужден был взять из-за травмы.

«Бруклин» рискует очень сильно, особенно если учесть, что суммарная зарплата этих трех игроков за текущий сезон составит $114,8 млн. Это больше, чем полная платежная ведомость пяти клубов НБА.

Екатерина Ремизова