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Эрдоган привился от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса. Накануне, 13 января, турецкие власти одобрили использование вакцины СoronaVac китайской компании SinoVac.

«Я тоже сделал прививку»,— написал господин Эрдоган в Telegram. «В рамках успешной программы вакцинации в нашей стране уже 254 тыс. медиков сделали прививки. Я также присоединился к ним. Надеюсь, что в короткое время все наши граждане пройдут вакцинацию»,— добавил он.

Ранее власти Турции договорились о закупке 50 млн доз вакцины СoronaVac. Турция также подписала контракт на поставки вакцины Pfizer и BioNTech, до конца марта она получит 4,5 млн доз. С начала пандемии в Турции COVID-19 заразились 2,3 млн человек, умерли 23 тыс.

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