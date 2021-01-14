Delta Airlines завершила 2020 год с рекордным убытком в $12,4 млрд

Delta Airlines опубликовала финансовый отчет за 2020 год, согласно которому чистая убыль авиакомпании составила $12,4 млрд. Это худший показатель за всю историю компании.

Несмотря на рост трафика в четвертом квартале, связанный с рождественскими праздниками, операционная выручка компании упала на $7,47 млрд (65%) по сравнению с прошлым годом. Годовая выручка в 2020 году оказалась на $29,9 млрд (64%) ниже аналогичного показателя в 2019 году.

Степень влияния пандемии COVID-19 на Delta Airlines подчеркивается тем, что 2019 год стал также рекордным для авиакомпании, но в положительном ключе. Тогда компании удалось добиться выручки в $47 млрд и чистой прибыли в $4,77 млрд.

При этом руководство компании рассчитывает, что Delta удастся вернуться к прибыльности уже во второй половине 2021 года. Однако вероятность такого сценария будет целиком зависеть от ситуации вокруг пандемии, заявил в интервью телеканалу CNBC гендиректор авиакомпании Эд Бастиан.

Отметим, что по данным администрации транспортной безопасности США (TSA), из-за пандемии коронавируса в 2020 году в американских аэропортах было зафиксировано на 61% меньше пассажиров, чем годом ранее.

Кирилл Сарханянц