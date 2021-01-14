Райффайзенбанк выдал кредит на 2 млрд рублей крупнейшему оператору складских помещений Raven Russia

Райффайзенбанк и лидер складских помещений России Raven Russia заключили кредитное соглашение. Банк предоставил компании финансирование в размере 1,95 млрд рублей на пять лет под залог складского комплекса «Новая Рига».
«Новая Рига» — складской комплекс класса А, расположенный рядом с Новорижским шоссе (M9), в 25 км от МКАД и 5 км от трассы A107 в Истринском районе Московской области. Объект расположен на земельном участке общей площадью 38,2 га.
Склад «Новая Рига» имеет британский сертификат экологической энергоэффективности зданий BREEАM (BRE Environmental Assessment Method).
Двустороннее кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования (Russian LMA), что позволяет при необходимости синдицировать сделку на рынке. Соглашением также предусмотрено хеджирование заемщиком процентного риска в Райффайзенбанке.
«Корпоративные клиенты могут получить все необходимые им финансовые инструменты в Райффайзенбанке. Наша задача — быть финансовым партнером и вести компанию к задуманным целям. Пандемия не оказала существенного влияния на рынок складской недвижимости, этот сегмент остается нашим приоритетным направлением. Более того, в непростых условиях рынок складских помещений показал рост. В рамках структурирования и согласования сделки мы в очередной раз убедились в высочайшем профессионализме управленческой команды Raven Russia, а также в эффективности выстроенной бизнес-модели компании»,— прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов.
Raven Russia — лидер складского сектора России. Компания основана в июле 2005 года через первичное размещение акций IPO на Лондонской фондовой бирже (AIM LSE) и финансируется крупными западными кредитно-финансовыми организациями. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Raven Russia специализируется на инвестировании в готовые складские комплексы класса А и в их строительство в крупнейших городах России с последующей сдачей в аренду российским и международным арендаторам. Стратегия компании — долгосрочное владение проектами. Портфель объектов компании состоит из 16 логистических парков класса А общей площадью 1,9 млн кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е — по объему средств частных лиц и 12-е — по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 тыс. сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 тыс. подразделений, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.