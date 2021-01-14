Райффайзенбанк выдал кредит на 2 млрд рублей крупнейшему оператору складских помещений Raven Russia

Райффайзенбанк и лидер складских помещений России Raven Russia заключили кредитное соглашение. Банк предоставил компании финансирование в размере 1,95 млрд рублей на пять лет под залог складского комплекса «Новая Рига».

«Новая Рига» — складской комплекс класса А, расположенный рядом с Новорижским шоссе (M9), в 25 км от МКАД и 5 км от трассы A107 в Истринском районе Московской области. Объект расположен на земельном участке общей площадью 38,2 га.

Склад «Новая Рига» имеет британский сертификат экологической энергоэффективности зданий BREEАM (BRE Environmental Assessment Method).

Двустороннее кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования (Russian LMA), что позволяет при необходимости синдицировать сделку на рынке. Соглашением также предусмотрено хеджирование заемщиком процентного риска в Райффайзенбанке.

«Корпоративные клиенты могут получить все необходимые им финансовые инструменты в Райффайзенбанке. Наша задача — быть финансовым партнером и вести компанию к задуманным целям. Пандемия не оказала существенного влияния на рынок складской недвижимости, этот сегмент остается нашим приоритетным направлением. Более того, в непростых условиях рынок складских помещений показал рост. В рамках структурирования и согласования сделки мы в очередной раз убедились в высочайшем профессионализме управленческой команды Raven Russia, а также в эффективности выстроенной бизнес-модели компании»,— прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов.