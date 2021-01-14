В Петербурге за сутки госпитализировали 785 пациентов с COVID-19

За последние сутки количество больных коронавирусом, обратившихся за медицинской помощью в Петербурге, составило 4011. Из них 785 человек были госпитализированы. Под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 по состоянию на 14 января находятся 70 372 пациента. Такие данные содержатся в очередной ежедневной информационной справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Петербурге.

При этом в Смольном отмечают, что предпосылок для устойчивой тенденции к снижению распространения коронавируса в городе пока нет. Тот факт, что пока не наблюдается рост госпитализаций и не увеличивается количество активных больных, можно связать с разобщением граждан в праздничные дни, а также с ограничениями, введенными городским правительством, заключили в координационном совете.

Запас свободного инфекционного коечного фонда в Петербурге в настоящий момент превышает 20%. Всего в городе для больных COVID-19 и пневмониями развернуто 12 488 коек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в четверг, 14 января, прием пациентов с коронавирусом начала больница №33 в Колпино.