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Больница в Колпино начала прием пациентов с коронавирусом

Больница № 33 в Колпино начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Смольном, в стационаре развернуты 110 инфекционных коек, в том числе 10 реанимационных.

В феврале пациентов с COVID-19 начнет принимать отделение больницы Святителя Луки. Там подготовят 156 коек. Также больных с коронавирусной инфекцией уже принимает новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, насчитывающий 405 коек.

В пресс-службе добавили, что заболевших с коронавирусом в Петербурге принимают 23 стационара. В них развернуто 12488 коек.

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