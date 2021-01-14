Samsung представила новый флагман Galaxy S21

Южнокорейская компания Samsung на онлайн-презентации представила свои новые продукты. Главными новинками оказались новые смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Также Samsung представила новые наушники Galaxy Buds Pro стоимостью от 17,9 тыс. руб. с активной функцией шумоподавления и трекеры для отслеживания вещей SmartTag.

В России Samsung Galaxy S21 будет стоить от 74,9 тыс. рублей, Galaxy S21+ от 89,9 тыс., Galaxy S21 Ultra от 109,9 тыс. руб. Продажи смартфонов на территории России начнутся 5 февраля, предзаказ открыт с 14 января.

Introducing the new #GalaxyBudsPro – true wireless earbuds with pro-grade technology for immersive sound like never before. #SamsungUnpacked

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Galaxy S21 оборудованн 6,2-дюймовым экраном и AMOLED-матрицей, а также обладающий разрешением Full HD+ и частотой обновления от 48 до 120 Гц. У телефона будет три основные камеры — широкоугольная и ультраширокоугольная (обе на 12 Мп), а также телефотокамера 64 Мп. Фронтальная камера будет на 10 Мп. Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч, смартфон поддерживает 5G.

Galaxy S21+ будет отличаться от стандартной модели только увеличенной диагональю в 6,7 дюйма и улучшенным аккумулятором на 4800 мА·ч.

Galaxy S21 Ultra обладает 6,8-дюймовым экраном, разрешением QHD+, а также частотой обновления от 10 до 120 Гц. В нем будет четыре основные камеры: широкоугольная на 108 Мп, ультраширокоугольная — на 12 Мп, а также две телефотокамеры (обе на 10 Мп). Фронтальная камера будет на 40 Мп. Galaxy S21 Ultra будет поддерживать стилус.

Евгений Федуненко