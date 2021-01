Samsung представила новый флагман Galaxy S21

Южнокорейская компания Samsung на онлайн-презентации представила свои новые продукты. Главными новинками оказались новые смартфоны Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Также Samsung представила новые наушники Galaxy Buds Pro стоимостью от 17,9 тыс. руб. с активной функцией шумоподавления и трекеры для отслеживания вещей SmartTag.

В России Samsung Galaxy S21 будет стоить от 74,9 тыс. рублей, Galaxy S21+ от 89,9 тыс., Galaxy S21 Ultra от 109,9 тыс. руб. Продажи смартфонов на территории России начнутся 5 февраля, предзаказ открыт с 14 января.

Introducing the new #GalaxyBudsPro – true wireless earbuds with pro-grade technology for immersive sound like never before. #SamsungUnpacked

