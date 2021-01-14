В Ярославле предложили пустить автобусы по Юбилейному мосту

Сегодня в мэрии Ярославля на заседании рабочей группы по обсуждению транспортной реформы было высказано предложение включить в новую транспортную схему Юбилейного моста через Волгу. По словам участвовавшего в обсуждении депутата ярославской областной думы Эльхана Мардалиева, в предложенной мэрией схеме почти все автобусные маршруты, идущие в Заволжский район, проходят по Октябрьскому мосту, на котором собирается весь общественный транспорт

«В случае какой-нибудь чрезвычайной ситуации движение в районе практически останавливается. Просьба более рационально распределить транспортные потоки и задействовать второй мост»,— предложил господин Мардалиев.

Кроме того, он предложил сделать новый маршрут №39 «Студенческий городок – Нижний поселок» кольцевым внутрирайонным маршрутом, который будет доставлять жителей в медицинские и учебные заведения.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. В ходе реформы в городе планируют отказаться от использования так называемых маршруток – общественного транспорта, работающего по нерегулируемым тарифам. Всего мэрия собирается отменить 26 автобусных маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Вместо них будет введено 18 новых маршрутов. Часть из них станет пересадочными. Для этого в городе будут организованы пересадочные пункты.

Предложенная мэрией реформа активно обсуждается в городе. Мэрия проводит по этому поводу встречи с жителями районов. В ближайшее время пройдет очередное заседание рабочей группы по обсуждению финансово-экономических аспектов реформы

Подробнее в материале "Ъ-Ярославль" – «Не обсудишь – не поедешь».

Антон Антонов