В Ростове-на-Дону сотрудницу инкассаторской фирмы подозревают в подмене 9 млн рублей на билеты «банка приколов»

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль уголовное дело в отношении сотрудницы филиала инкассаторского агентства. Женщину подозревают в мошенничестве (ст. 159), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, подозреваемая с 2016 года, имея доступ к деньгам, которые хранились в организации, похищала наличные, подменяя на муляжи. «За преступление, в котором она подозревается, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с возможностью назначения дополнительных наказаний»,— говорится в сообщении. Следствие по делу еще не завершено.

По данным Telegram-канала Baza, 40-летняя женщина работала в инкассаторской фирме «Инкахран» начальником операционной кассы и подменяла настоящие купюры на билеты «банка приколов». Сумма похищенных средств составила 9 млн руб. Уточняется, что суд назначил подозреваемой подписку о невыезде.

Как ранее писал “Ъ”, в 2019 году Центробанк сообщил, что мошенники все чаще стали использовать в своих схемах купюры «банка приколов». Из-за этого кредитные организации терпят убытки. Госдума подержала идею ЦБ запретить купюры «банка приколов», а комитет по финансовому рынку был готов проработать вопрос о наказании за изготовление сувенирных денег.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону