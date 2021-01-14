Перечень планируемых к концессии объектов в Липецке потребует 122 млн рублей инвестиций

Комиссия липецкого горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства утвердила перечень муниципальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году. В него вошли объекты совокупным необходимым объемом инвестиций 122 млн руб. В перечень включили два объекта из списка 2020 года — школу №34 В Желтых Песках (инвестиции 10 млн руб.) и бани по улицам Неделина и 40 лет Октября (32 млн руб.), а также новый объект — стадион по улице Архангельская, 10а (80 млн руб. инвестиций).

При этом сети наружного освещения, требующие больше всего инвестиций, было решено исключить из-за целого ряда возникших у депутатов вопросов. В частности, возражения появились в части экономического обоснования проекта соглашения.

Валерия Розбот