Саратовский облсуд отменил домашний арест прокурору Кировского района города

Саратовский областной суд отменил постановление Волжского районного суда города об избрании прокурору Кировского района Андрею Пригарову меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор обвинялся в получении взятки 18 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

30 декабря 2020 года в его отношении возбудили уголовное дело, 31 декабря Андрея Пригарова задержали. Волжский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца: были учтены положительные характеристики и наличие малолетнего ребенка.

Сторона защиты подала жалобу с требованием отменить постановление. В апелляционной жалобе адвокат указывал на то, что «заявление о преступлении было написано 30 декабря и в этот же день возбуждено уголовное дело». «Защита полагала, что за столь короткий срок следствием не могла быть проведена надлежащая проверка по делу, а значит, достаточных оснований для его возбуждения не имелось»,— уточнили в суде.

При этом прокуратура просила ужесточить меру пресечения, обосновывая это тем, что «за долгие годы работы в органах прокуратуры обвиняемый приобрел обширные социальные связи, используя которые он может оказать влияние на объективность расследования уголовного дела».

В ходе апелляционного рассмотрения судебного материала выяснилось, что обоснованность подозрения прокурора Кировского района в причастности к совершению преступления не подтверждена. Суд апелляционной инстанции предложил стороне обвинения представить дополнительные доказательства в получении Андреем Пригаровым взятки. От данного предложения прокуроры отказались.

Саратовский областной суд, заслушав доводы сторон, отменил постановление Волжского районного суда Саратова об избрании прокурору Кировского района меры пресечения в виде домашнего ареста. В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай, Саратов