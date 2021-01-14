14 января, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Саратовский облсуд отменил домашний арест прокурору Кировского района города

Саратовский областной суд отменил постановление Волжского районного суда города об избрании прокурору Кировского района Андрею Пригарову меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор обвинялся в получении взятки 18 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

30 декабря 2020 года в его отношении возбудили уголовное дело, 31 декабря Андрея Пригарова задержали. Волжский районный суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца: были учтены положительные характеристики и наличие малолетнего ребенка.

Сторона защиты подала жалобу с требованием отменить постановление. В апелляционной жалобе адвокат указывал на то, что «заявление о преступлении было написано 30 декабря и в этот же день возбуждено уголовное дело». «Защита полагала, что за столь короткий срок следствием не могла быть проведена надлежащая проверка по делу, а значит, достаточных оснований для его возбуждения не имелось»,— уточнили в суде.

При этом прокуратура просила ужесточить меру пресечения, обосновывая это тем, что «за долгие годы работы в органах прокуратуры обвиняемый приобрел обширные социальные связи, используя которые он может оказать влияние на объективность расследования уголовного дела».

В ходе апелляционного рассмотрения судебного материала выяснилось, что обоснованность подозрения прокурора Кировского района в причастности к совершению преступления не подтверждена. Суд апелляционной инстанции предложил стороне обвинения представить дополнительные доказательства в получении Андреем Пригаровым взятки. От данного предложения прокуроры отказались.

Саратовский областной суд, заслушав доводы сторон, отменил постановление Волжского районного суда Саратова об избрании прокурору Кировского района меры пресечения в виде домашнего ареста. В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд отказал, отметили в ведомстве.

Мария Шахрай, Саратов


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя