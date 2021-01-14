Продажи Lada за месяц обновили новый рекорд

В декабре 2020 года на российском рынке было реализовано более 40,7 тыс. автомобилей Lada. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

Объемы продаж автомобилей Lada за месяц стали рекордными с апреля 2013 года. Тогда было реализовано 44,1 тыс. машин. По сравнению с декабрем 2019 года АвтоВАЗ продал на 14% автомобилей больше.

Ранее сообщалось, что продажи Lada в 2020 году на российском рынке составили 343,5 тыс. автомобилей. Доля российской марки в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,6% до 21,5%, установив абсолютный рекорд за последние девять лет.

Андрей Сазонов